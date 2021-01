San Paolo di Civitate, 56enne morì dopo essere stata dimessa da ospedale: aperta inchiesta

FOGGIA - Il pubblico ministero Giulia Falchi della Procura di Foggia ha aperto un fascicolo per omicidio colposo al momento contro ignoti e ha disposto l’autopsia per la morte di una 56enne di San Paolo di Civitate deceduta lo scorso 4 gennaio subito dopo essere stata dimessa dall’ospedale «Masselli Mascia» di San Severo, nel Foggiano.

Il procedimento è stato aperto dopo l’esposto presentato dai familiari della vittima, assistiti da Studio3A-Valore. Stando alla ricostruzione dell’accaduto la donna poco dopo mezzogiorno, ha accusato un improvviso malore mentre era a casa: perdita di sensi, vomito, difficoltà a parlare.

E’ stata quindi soccorsa dal 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale di San Severo in codice rosso con diagnosi «sindrome neurologica acuta» e in stato «soporoso». La donna è stata prima sottoposta ad una serie di analisi al pronto soccorso, poi nel reparto di Anestesia e Rianimazione, presso la Neurologia del Policlinico di Foggia, e nella Patologia Clinica di nuovo al Masselli Mascia.

Da San Severo - si apprende nella nota dei legali difensori della famiglia della vittima - hanno contattato la Neurologia di Foggia e di San Giovanni Rotondo, evidentemente per ricoverarla ma non c'era disponibilità di posti letto. Nella tarda serata esattamente alle 22:24 la stessa, che nel frattempo era stata descritta come «vigile ma agitata» è stata dimessa con codice verde, ossia «urgenza minore», prescrivendole solo di continuare la sua terapia farmacologica per le patologie (non fisiche) di cui soffriva. Purtroppo non appena giunta a San Paolo Civitate la donna è stata colpita da un altro malore per poi morire alle 22.58.