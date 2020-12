Vico del Gargano, si finge ex alunno e deruba anziano professore: arrestato 48enne

I Carabinieri di Vico del Gargano (Fg) hanno arrestato un 48enne di Napoli, con precedenti, responsabile di aver raggirato

e derubato un anziano professore vichese. Nel mese di settembre la vittima, passeggiando nel centro di Vico, si sentiva

chiamare “Professore!!!”.

Lo sconosciuto ha finto di essere un ex alunno, iniziando a parlargli della scuola, dicendogli di essere diventato rappresentante di un importante marchio di abbigliamento e donandogli due costose giacche, in cambio di una simbolica offerta di 20 euro. Il professore, pur non avendolo riconosciuto, aveva così aperto il portamonete per dargli i soldi, ma lo sconosciuto a quel punto si era appropriato con una mossa fulminea di due banconote da 50 euro ed era scappato.

Il professore allora era andato dai carabinieri a raccontare tutto, e dopo due mesi di indagini, complice anche la visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, il colpevole è stato identificato. L'uomo si muove abitualmente su tre regioni, ed è stato fermato per furto con destrezza.