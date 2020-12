Maltempo a Foggia, il vento butta giù alberi e un palo dell'illuminazione

Il forte vento sta provocando diversi danni in tutta la città di Foggia. Polizia Locale e Vigili del fuoco impegnati in via Cerignola, viale Fortore e viale Pinto per la caduta di alberi. Altre segnalazioni analoghe sono giunte da via Parini e da via Miranda. In via Gramsci è caduto un palo della pubblica illuminazione; sul posto Polizia Locale e tecnici del Comune.