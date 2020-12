San Severo, polizia perquisisce casa di 37enne ai domiciliari e trova quasi 1kg di eroina

Nei giorni scorsi la polizia di San Severo (Fg) ha controllato l’abitazione di un giovane, classe 1983, P.M., già ai domiciliari. Sin da subito ha mostrato un certo nervosismo: infatti, abilmente nascosti dietro un mobile, gli agenti hanno trovato alcuni involucri con sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e del materiale da confezionamento. La droga era eroina, per un peso complessivo di circa 830 grammi: si sarebbero potute ricavare circa 20mila dosi, per un guadagno di almeno 20mila euro. Il giovane si trova in carcere.