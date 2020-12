Foggia, sul ciglio della strada sbuca un pitone di 1,5 metri

FOGGIA - Per le strade di Foggia sbuca a sorpresa un pitone di 1,5 metri: il serpente è stato recuperato dalle Guardie ecozoofile di E.R.A. Ambiente NITA nella notte.

A seguito di segnalazione giunta alla sala operativa della Polizia Locale di Foggia, le guardie zoofile hanno ritrovato il super serpente sul ciglio della strada: sono in corso le opportune indagini per stabilire come mai il rettile si trovasse lì. Nel frattempo, il pitone è stato trasportato al Comando della Polizia Locale dovenverrà affidato ad una ditta specializzata che si prenderà cura di lui.