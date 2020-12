Università Foggia: via a ciclo di seminari su comunicazione via web, debutta Massimo Bray

Non si può non comunicare”, recita il primo assioma della comunicazione di Paul Watzlawick, studioso degli aspetti pragmatici della comunicazione umana. L’Università di Foggia sceglie di farlo ogni giorno, utilizzando mezzi e linguaggi diversi per informare, divulgare e dialogare. Ma può un gesto apparentemente tanto scontato avere anche regole e limitazioni? Qual è il modo migliore per gestire interazioni virtuali, costruire una brand identity e veicolare un messaggio alla propria community e come si comunica in tempi di pandemia, riuscendo a trasformare la crisi in un’opportunità? A queste e ad altre domande intende rispondere il ciclo di webinar su “Media e brand identity”, ideato e organizzato dall’Area Comunicazione e l’Unità comunicazione, web ed eventi di ateneo.

Docenti ed esponenti dell’Unifg, live sui canali social dell’Università, converseranno sul tema nel corso di 4 talk con altrettanti ospiti, personaggi noti ed esperti del settore che hanno fatto della comunicazione il proprio pane quotidiano. Sarà inoltre l’occasione per illustrare il nuovo approccio Unifg, scelto per veicolare il messaggio e le nuove strategie comunicative dell’ateneo dauno.

Si parte dai nuovi media, martedì 9 dicembre, con Massimo Bray. Ex ministro della Cultura, ora direttore dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani e neo assessore alla Cultura e al Turismo della Regione Puglia, Bray, che proprio con Treccani sta dando spazio all’innovatività nella comunicazione culturale, dialogherà con il Magnifico Rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone, nel corso di un webinar dal titolo Istituzioni culturali, identità e sociaI seminari si svolgeranno sulla piattaforma e-learning di Ateneo, dalle 10 alle 12. Maggiori info su date e orari all’interno del programma e su unifg.it/strategy