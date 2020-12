Puglia, la Regione nomina Dattoli come commissario del Riuniti

FOGGIA - La Giunta regionale pugliese ha nominato il commissario straordinario del Policlinico «Riuniti» di Foggia, scegliendo Vitagengelo Dattoli, attuale direttore generale. Il 19 ottobre scorso infatti è scaduto l’incarico di Dattoli da dg e il 4 dicembre prossimo scadono i 45 giorni di proroga previsti dalla legge. «Considerati però i tempi tecnici per l’espletamento del procedimento - spiegano dalla Regione - che potrebbe subire rallentamenti in considerazione del perdurare dell’emergenza sanitaria Covid, e nelle more occorre garantire la continuità della gestione dell’ospedale, la Giunta ha nominato il commissario straordinario che provvederà alla gestione fino alla nomina del nuovo direttore generale, da effettuarsi comunque entro e non oltre sei mesi dalla nomina».