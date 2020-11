Mafia, strage di San Marco in Lamis: basista condannato all'ergastolo. La vedova: «Finalmente aria pulita»

FOGGIA - La Corte d’Assise di Foggia ha condannato all’ergastolo Giovanni Caterino, 40 anni, unico imputato della strage di mafia di San Marco in Lamis (Foggia), in cui vennero uccisi il 9 agosto 2017 il boss di Manfredonia Mario Luciano Romito, il cognato Matteo de Palma e i fratelli Aurelio e Luigi Luciani uccisi perché testimoni involontari dell’agguato. La sentenza è stata emessa dopo tre ore di camera di consiglio.

Caterino è accusato di quadruplice omicidio premeditato aggravato dal metodo mafioso e porto e detenzione di armi in concorso. Secondo l’accusa è il basista del commando armato ovvero, colui il quale ha pedinato sia nei giorni precedenti sia nel giorno dell’agguato pedinò le vittime designate.

«Sembra quasi una vittoria ma non è una vittoria perché mio marito non c'è. Oggi più che mai mi manca morire. Dopo più di tre anni finalmente respiro un pò di aria pulita». Lo ha detto Arcangela Petrucci, la vedova di Luigi Luciani, uno dei due fratelli uccisi perchè testimoni involontari dell’agguato di San Marco in Lamis commentando la condanna all’ergastolo di Giovanni Caterino, ritenuto dalla Corte d’Assise di Foggia il basista del commando.