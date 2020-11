Strage di San Marco in Lamis: Pm chiede ergastolo per basista

FOGGIA - La condanna all’ergastolo è stata chiesta dal pubblico ministero della Dda di Bari Luciana Silvestri nel processo a carico di Giovanni Caterino, 40 anni, unico imputato della strage di mafia di San Marco in Lamis, quella in cui vennero uccisi il 9 agosto 2017 il boss di Manfredonia Mario Luciano Romito, il cognato Matteo de Palma e i fratelli Aurelio e Luigi Luciani uccisi perché testimoni involontari dell’agguato.

Caterino è ritenuto il basista del commando armato ovvero, colui che ha pedinato sia nei giorni precedenti sia nel giorno dell’agguato Mario Luciano Romito, 52 anni, esponete di spicco dell’omonima famiglia scarcerato sei giorni prima della sua uccisione e ritenuto il reale obiettivo dei killer.

IL COMMENTO DELLA VEDOVA - «Mi aspettavo la richiesta di ergastolo, ed oggi devo anche evidenziare che aver ascoltato il pm che ha ripercorso tutto quello che tendenzialmente è successo il 9 agosto 2017, mi ha convinta ancor di più che quell'uomo che oggi è imputato, il presunto basista, era lì presente».

Lo ha detto Arcangela Petrucci, vedova di Luigi Luciani, l’agricoltore assassinato insieme al fratello Aurelio il 9 agosto 2017 nella strage di San Marco in Lamis perché involontario testimone di un agguato mafioso, commentando la richiesta di condanna del pm nei confronti di Giovanni Caterino, presunto basista del commando che agì.

«Ho chiesto di poter vedere questa persona, il presunto basista - ha aggiunto - di guardarlo in faccia, negli occhi e raccontargli semplicemente chi era mio marito, come vivevamo prima della tragedia; di parlargli di mio figlio. Probabilmente mi avrebbe fatto una risata in faccia. Gli avrei parlato di gente onesta».