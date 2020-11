Foggia, 4 chili di cocaina pura e due bombe: arrestato un 36enne

Un 36enne originario di Foggia è stato arrestato dai Carabinieri per possesso di cocaina: Era a bordo di una Citroen C 3 che è stata fermata per un controllo da una pattuglia dell'Arma: ad insospettire i militari è stato il comportamento dell'uomo che ha dato segni di nervosismo. Da qui la decisione di controllare l'auto e la scoperta del nascondiglio in cui c'erano tre panetti di cocaina da un chilo ciascuno.

I Carabinieri hanno così deciso di estendere i controlli anche in alcuni locali nella disponibilità del 36enne: in un complesso rurale, è stata ulteriormente rinvenuto 1 kg di cocaina pura, 60 grammi di marijuana, 9 cartucce cal.7,62, circa 900 cartucce per fucile da caccia nonché 2 ordigni esplosivi costruiti artigianalmente costituiti da tre candelotti assemblati tra loro, contenenti circa 250 grammi di polvere esplosiva che, secondo i Carabinieri Artificieri nel frattempo intervenuti, era da considerarsi “micidiale”.

L'uomo, dopo la convalida dell'arresto, è stato posto ai domiciliari; denunciati a piede libero, invece, lo zio e il cugino per detenzione di materiale esplodente e di munizionamento da guerra.