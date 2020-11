Covid 19, docente positivo: scuola chiusa a Vico del Gargano

FOGGIA - A causa di un docente risultato positivo al Covid, da domani 12 novembre e fino a lunedì 16 l’istituto scolastico comprensivo 'Manicone-Fiorentinò di Vico del Gargano rimarrà chiuso. È quanto stabilito dal sindaco Michele Sementino che ha specificato che si tratta di una «persona che non risiede a Vico del Gargano». La chiusura si è resa necessaria per effettuare la sanificazione degli ambienti scolastici. «Il numero dei cittadini vichesi contagiati è salito da 4 a 7, informa il sindaco Sementino. «Ho sentito telefonicamente le persone in questione. Per fortuna, le loro non gravi condizioni fanno sperare in una prossima e relativamente rapida guarigione», conclude.