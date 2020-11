Stornara, assalto fallito con esplosivo al postamat: CC mettono in fuga i banditi

STORNARA - E’ fallito un assalto tentato la scorsa notte allo sportello automatico dell’ufficio postale di via Santa Maria La Stella a Stornara.

I ladri hanno piazzato verso le 4 del mattino all’interno del bancomat una «marmotta», un tipo di esplosivo utilizzato per far saltare in aria gli sportelli automatici. Ma sono stati costretti a fuggire, probabilmente a causa dell’arrivo di una pattuglia di Carabinieri, non riuscendo a portare a termine il colpo.

Nella fretta hanno però attivato, inavvertitamente, il dispositivo di sicurezza del postamat che ha macchiato le banconote custodite. Sono in corso le indagini anche attraverso la visione dei filmati dell’impianto di sicurezza dell’ufficio postale.

Sul posto i militari hanno recuperato una barra in ferro e della polvere pirica su cui sono in corso accertamenti tecnici.