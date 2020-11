Lucera, pronto soccorso chiuso: «Non contiene più i contagi»

FOGGIA - Il pronto soccorso dell’ospedale Lastaria di Lucera è stato temporaneamente chiuso perché, comunica il Policlinico Riuniti di Foggia, la sua «organizzazione non può garantire il contenimento del rischio di contagio per gli operatori e utenti e, anzi, si è rivelata porta di accesso per l’improvviso stazionamento di utenti Covid-positivi, con modalità inappropriate e inadeguate».

«Questa è una condizione straordinaria, che io definisco come una guerra che non ci siamo cercati, e i primi che dobbiamo tutelare sono gli operatori sanitari», commenta il sindaco di Lucera, Giuseppe Pitta, annunciando che giovedì incontrerà i vertici dell’azienda ospedaliera.