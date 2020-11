Boato nella notte a San Paolo Civitate: assalto con esplosivo al Postamat

FOGGIA - Assalto la scorsa notte ai danni del FOGGIA, 01 NOV - Assalto la scorsa notte ai danni del Postamat in via Silvio Pellico a San Paolo Civitate, nel Foggiano. Ignoti hanno fatto esplodere lo sportello automatico ed hanno portato via il denaro, ancora in via di quantificazione. Il boato ha provocato danni alla struttura. L'esplosione è stata talmente violenta che è stata sentita in tutto il paese. Sul posto hanno operato i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di sicurezza. in via Silvio Pellico a San Paolo Civitate, nel Foggiano.

