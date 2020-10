Lucera, 9 pazienti in ospedale positivi al Covid: a Foggia 2 medici contagiati

LUCERA - Nove pazienti del reparto di Lungodegenza dell’ospedale Lastaria di Lucera, che fa capo al policlinico Riuniti di Foggia, sono risultati positivi al Covid.

Dei nove pazienti, sei sono sintomatici e sono stati trasferiti nelle strutture Covid del Policlinico, mentre tre pazienti sono asintomatici e restano ricoverati nell’ospedale di Lucera. Tutto il reparto è stato sanificato. Sono stati fatti anche tamponi su pazienti ricoverati a Geriatria e Medicina e sono risultati tutti negativi.

MEDICI POSITIVI - Due medici del policlinico Riuniti di Foggia, che lavorano rispettivamente nel reparto di Nefrologia e Oculistica, sono risultati positivi al Covid.

I contagi, precisano dall’ospedale, non sono avvenuti in ambito lavorativo. Tutto il personale medico di entrambi i reparti è stato sottoposto a tampone e al momento non risultano altri casi.