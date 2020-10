Coronavirus, docente positivo: due scuole chiuse a San Marco in Lamis

A causa di un docente risultato positivo al Covid 19 a San Marco in Lamis (Foggia), da oggi e fino a mercoledì 21 ottobre gli istituti superiori «Pietro Giannone» di via Frassati e Ipsia di via della Croce rimarranno chiusi, per la sanificazione degli ambienti scolastici. A renderlo noto è il sindaco Michele Merla che lancia un appello ai concittadini, in particolare a giovani e studenti, di "rispettare le regole sanitarie indossando la mascherina ed evitando assembramenti nelle ore serali». Nel comune garganico risultano 16 persone positive al Covid e 22 sono in sorveglianza e isolamento fiduciario. «Agite responsabilmente - ha aggiunto Merla - per tutelare la salute dei vostri nonni, di tutti gli anziani e delle persone più a rischio».