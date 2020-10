Foggia, 4 ginecologi del Riuniti positivi al Covid: in 3 sono stati dimessi

FOGGIA - Stanno bene e sono già tornati a casa tre dei quattro medici del reparto di Ginecologia del Policlinico Riuniti di Foggia che nei giorni scorsi sono risultati positivi al Covid-19. Il quarto tornerà a casa nei prossimi giorni. Sono, infatti, risultati tutti negativi gli esiti dei 67 tamponi eseguiti anche sui contatti stretti del personale medico coinvolto dalla vicenda. I quattro specialisti erano tutti paucisintomatici e dalle indagini epidemiologiche svolte dalla direzione sanitaria si è accertato che il primo caso non ha avuto nessun contatto stretto con le pazienti in gravidanza Covid (tutte asintomatiche). L’azienda ospedaliera ha comunque predisposto un ulteriore rafforzamento delle linee di guardia. Già attivo il triage ostetrico al piano terra del reparto per filtrare le pazienti. È stato impegnato più personale ostetrico nella fascia pomeridiana; è ampliata l’area grigia dedicata all’Ostetricia e sono già garantiti tamponi h24 con percorso separato per le gestanti. L’azienda ha inoltre previsto l'aggiunta di lettini in sala parto per garantire la contemporaneità di più pazienti Covid e limitare così la possibilità di rischio di contaminazione nel passaggio dalla zona pulita alla zona grigia-sala parto.