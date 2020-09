Foggia, rubano nel ristornate mentre è in corso blitz interforze

FOGGIA - E’ il secondo furto in 10 giorni nel ristorante «Gin di Puglia» ed è avvenuto proprio mentre nel centro storico di Foggia era in corso un blitz di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza alla ricerca di armi e droga, dopo l’escalation di rapine degli ultimi giorni, una quindicina in città.

Il rinomato ristorante dell’enoteca Uvarara si trova in via Arpi, nel cuore del centro storico. Il 15 settembre gli erano state rubati macchinari per il confezionamento delle bottiglie e numerosi alcolici, per un valore di 70mila euro. La notte scorsa è stato portato via l’intero cassetto dei documenti e pochi spiccioli del fondo cassa: i banditi sono entrati nel locale sfondando la porta di via Arpi, zona molto trafficata, e hanno messo a soqquadro il ristorante.

«Forse cercavano bottiglie di alcolici che, fortunatamente non hanno trovato - ammette all’Ansa il giovane titolare, Ettore Pacilli -. Proprio stamattina avevamo appuntamento in distilleria per andare a fare rifornimento e poter ripartire con la produzione. Sono sconcertato, ma non mi arrendo: vado avanti», conclude. La polizia ha acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza non solo del ristorante ma anche delle vicine attività commerciali.