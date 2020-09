San Severo, ordinanza del sindaco: le scuole riaprono il 28 settembre

San Severo - Il sindaco di San Severo Francesco miglio ha firmato l’ordinanza con cui ha posticipato a lunedì l’apertura delle scuole cittadine: il suono della campanella era previsto per domani, slitterà di qualche giorni.

Il provvedimento - peraltro già adottato anche in altri centri del Foggiano, come la città capoluogo - si è reso necessario per le criticità organizzative legate all’emergenza Covid e alle consultazioni elettorali dei giorni scorsi. Il differimento dell’inizio dell’attività didattica è motivato da una serie di problematiche, tra le quali un maggior tempo a disposizione per le operazioni di sanificazione, igienizzazione e disinfestazione, la mancanza di consegna degli arredi e dei dispositivi diprotezione, i lavori ancora in corso.

L’ordinanza di posticipo di inizio di attività scolastiche è destinata a questi istituti scolastici: circolo didattico «Edmondo De Amicis»; circolo didattico «San Francesco d’Assisi»; circolo didattico «San Benedetto»; istituto secondario di primo grado «Petrarca-Padre Pio»; istituto comprensivo statale «Zannotti - Fraccacreta»; Liceo «Enrico Pestalozzi»; liceo «Checchia Rispoli-Tondi»; istituto tecnico «Fraccacreta»; istituto «Di Sangro Minuziano Alberti». Al fine di garantire la più totale sicurezza per l’inizio delle attività didattiche, è stata conseguentemente consentita un’ulteriore finestra temporale per una migliore gestione della programmata organizzazione logistica, nell’interesse della comunità scolastica.