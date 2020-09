Foggia, nel garage con 20kg di hashish e una bomba artigianale: arrestato

La polizia di Foggia ha arrestato F.D.C., un incensurato del posto, classe '81, per detenzione ai fini di spaccio di un'ingente quantitativo di hashish. Gli agenti stavano controllando alcuni box, e in uno di questi hanno trovato una scatola di cartone con 200 panetti di droga da 100 grammi l'uno, per un peso complessivo di 20kg. Venduti al dettaglio avrebbero fruttato circa 100mila euro.

Nel box è stata trovata anche una bomba artigianale non classificata, contenente una miscela esplodente a base di perclorato di potassio e alluminio, del peso lordo complessivo di 400 grammi circa. L'uomo si trova in carcere.