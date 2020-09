Rapinata una tabaccheria a Foggia, fallisce colpo a stazione di servizio

Una rapina a segno nella serata di sabato da 4 banditi armati ai danni di una rivendita di tabacchi di via Salvemini; e un colpo fallito ai danni di un’area di servizio sulla circumvallazione del capoluogo dauno nel primo pomeriggio, quando due persone hanno inutilmente tentato di forzare le slot-machine per impossessarsi del denaro, e uno dei due nel tentativo di scasso si è anche ferito perdendo sangue. I rapinatori continuano a colpire in città - dopo un lungo periodo di relativa tranquillità - come dimostrano una dozzina di aggressioni, spesso anche a mano armata, denunciate da agosto ad oggi ai danni di passanti, benzinai, baristi, titolari di rivendite di tabacchi. Si tratta di casi (per alcuni la «firma» è sempre la stessa) che sono tutti ancora in cerca di autore.

Nel mirino di 4 banditi che hanno agito a volto coperto ed armati di pistola è finita la rivendita di tabacchi (le tabaccherie insieme ai supermercati ed ai benzinai sono tra gli obiettivi principali della criminalità predatoria specializzata in questa tipologia di colpi «mordi e fuggi») di via Salvemini, tra via Silvio Pellico e via Gioberti. Per quanto poi ricostruito dagli agenti delle «volanti» che hanno eseguito il primo sopralluogo dopo l’allarme rapina giunto alla sala operativa della Questura, la banda è entrata in azione intorno alle 19.30 di sabato. I malavitosi sono giunti sul posto a bordo di un’auto (non è noto se gli investigatori ne conoscano il modello e la marca); mentre il conducente è rimasto alla guida, i tre complici hanno fatto irruzione nel locale. Avevano passamontagna sul volto per non farsi inquadrare dalle telecamere e uno impugnava una pistola che ha puntato contro il tabaccaio alla cassa: non contenti del denaro custodito nel registratore di cassa (non è noto quanti soldi ci fossero), i malavitosi si sono impossessati anche di pacchetti di sigarette, francobolli e biglietti del «gratta e vinci»; il valore complessivo della refurtiva è in via di quantificazione. Pare che nel corso della rapina, uno dei rapinatori abbia colpito con un ceffone una persona presente nella tabaccheria. I banditi si sono poi dileguati a bordo dell’auto condotta dal quarto complice, mentre da via Salvemini partiva l’allarme al 113. I poliziotti stanno visionando i filmati registrati dalle telecamere e dagli impianti di sorveglianza della zona, nella speranza di ricavare elementi utili per risalire ai banditi.

Fallito invece il colpo nell’area di servizio della «Eni» situato sulla circumvallazionen del capoluogo, dove intorno alle 14 di sabato due persone avrebbero prima chiesto al barista denaro contante in cambio di una transazione con il bancomat: al rifiuto, i avrebbero cercato di portar via l’erogatore automatico di denaro delle slot machine; nel tentativo di scasso uno dei malavitosi si è anche ferito, perdendo sangue: a quel punto i due uomini hanno rinunciato e sono scappati, a bordo di un’auto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della «volante» per il primo sopralluogo e per farsi raccontare dai testimoni cosa fosse successo; i poliziotti hanno poi chiesto l’intervento dei colleghi della «scientifica» per eseguire i rilievi e repertare le tracce di sangue perse da uno dei malavitosi: potrebbe essere utili per ricavare il dna da confrontare con quello di sospettati.