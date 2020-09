Cerignola, litiga col vicino di casa e lo accoltella al collo: uomo in ospedale

La polizia di Cerignola (Fg) indaga per un contenzioso avvenuto questa mattina in un condominio del centro: una persona è stata accoltellata da un vicino, e sarebbe stata raggiunta da un fendente al collo. Non si conoscono ancora le cause dell'episodio. Intervenuti i soccorsi, l'uomo è stato portato all'ospedale Tatarella, e le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.