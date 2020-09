Carapelle, assaltata dai rapinatori agenzia di scommesse

Rapina nel primo pomeriggio di oggi nella sala scommesse Eurobet di via Caduti di tutte le Guerre a Carapelle, nel Foggiano. Due malviventi con il volto coperto da caschi integrali ed armati con una pistola (risultata poi una scacciacani) hanno costretto i dipendenti a consegnare il danaro in cassa, a quanto pare circa 5mila euro. Dopo l’assalto i due sono fuggiti in sella alla stessa moto con la quale erano arrivati, facendo perdere le proprie tracce. Indagano i carabinieri.