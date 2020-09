Foggia, eseguita autopsia su corpo di Ciro Campagna: mercoledì i funerali

FOGGIA - E’ stata eseguita nella mattinata di oggi l’autopsia sul corpo di Ciro Campagna, il 19enne volontario della Protezione Civile di Foggia, morto mercoledì 2 settembre dopo essere stato investito durante un intervento sulla autostrada A16, sabato 29 agosto, nei pressi di Cerignola.

Il giovane volontario si trovava sulla corsia di emergenza e stava aiutando i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento di un incendio di sterpaglie, quando è stato travolto da un automobilista. Domattina, dalle 9.30, sarà allestita nel Comune di Foggia la camera ardente, mentre il giorno seguente, mercoledì 9 settembre, saranno celebrati i funerali nella Cattedrale di Foggia alle ore 10.

«Ci siamo attivati per ogni possibile tutela per la famiglia della persona offesa», ha detto all’ANSA l’avvocato Giuseppe D’Alessio, legale della famiglia Campagna. «Allo stato - ha aggiunto - risulta indagata la persona che ha investito il giovane volontario, ma si tratta di un atto dovuto quando viene disposta l’autopsia. Sono in corso le indagini per accertare la dinamica del sinistro».