San Severo, evade dai domiciliari devasta la casa della madre e ruba una borsa: arrestato

SAN SEVERO - Prima è evaso dai domiciliari, poi ha preteso del denaro dalla mamma e dalla sorella; infine ha rubato la borsa ad una donna è ne ha ferita un’altra. È accaduto l’altro giorno a San Severo (Foggia), dove la polizia ha arrestato per evasione un uomo di 37 anni del posto, che è stato anche denunciato per furto aggravato ai danni di due donne, nonché estorsione, danneggiamento e maltrattamenti in famiglia in danno dell’anziana madre. Al suo arresto si è giunti dopo la richiesta di soccorso da parte della sorella del 37enne. Lo stesso che - secondo quanto riportato dalla polizia - fa uso di stupefacenti, si è presentato a casa della parente per chiederle del denaro. Richiesta che, in precedenza, aveva già avanzato alla mamma. Ma, di fronte al rifiuto di quest’ultima, era andato in escandescenza mettendo a soqquadro e danneggiando l’abitazione. Prima dell’arrivo della polizia l’indagato è riuscito a fuggire. Mentre era in strada ha strappato la borsa ad una donna, ed ha tentato di fare la stessa cosa ad un’altra passante. Quest’ultima, ha cercato di fare resistenza ma è stata trascinata a terra riportando un trauma cranico e diverse escoriazioni. Poco dopo gli agenti sono riusciti a bloccare l'uomo che si aggirava ancora nelle vicinanze della sua abitazione.