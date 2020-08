Foggia, cannabis terapeutica a ruba: sottratte piantine destinate ad azienda farmaceutica

FOGGIA - Un numero imprecisato di piantine di cannabis terapeutica legalmente coltivate in un terreno alla periferia di Foggia è stato rubato da sette persone che hanno portato via la cannabis a bordo di un furgone. Le piantine, a quanto si apprende, erano destinate ad un’azienda farmaceutica.

I malviventi non sono riusciti a rubare tutte le piantine presenti perché il proprietario del terreno li ha notati mettendoli in fuga, e ha chiamato la polizia.