Cagnano Varano, fanno saltare in aria bancomat: si indaga, auto ritrovata in un fosso

Assalto la scorsa notte allo sportello automatico della filiale della banca Credem che si trova in corso Giannone a Cagnano Varano (Foggia). A quanto si apprende, alcune persone, ancora non identificate, hanno fatto saltare in aria il bancomat probabilmente utilizzando la tecnica della «marmotta», ovvero inserendo dell’esplosivo nello sportello automatico. Non è ancora chiaro se siano riusciti a portar via del denaro. Si attende la conta da parte del personale bancario.

La deflagrazione ha provocato danni alla struttura. Proprio in quell'istante passava di lì un carabiniere, in servizio presso la stazione di Cagnano Varano, libero dal servizio. Ha notato una Alfa Giulietta allontanarsi dal luogo dell’assalto a forte velocità. A quel punto si è messo all’inseguimento, ma dopo diversi chilometri ha perso di vista il mezzo. Poco dopo ha ritrovato la Giulietta, che si era ribaltata, in un fossato. All’interno non c'era nessuno. Subito dopo sono cominciate le indagini per rintracciare le persone in fuga.