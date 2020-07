Coronavirus, focolaio sul Gargano. Sindaco San Nicandro: «Tutto sotto controllo»

«Il coronavirus c'è ancora, non deve passare l’idea che il pericolo è passato, ma non c'è alcuna emergenza. Tutto è sotto controllo». Lo ha detto Costantino Ciavarella, il sindaco di San Nicandro Garganico (Foggia), dove un un intero nucleo familiare è risultato positivo al virus covid-19.

«Sono cinque - ha evidenziato il primo cittadino - le persone contagiate sino ad ora individuate, di cui qualcuna non residente nel centro garganico». A quanto si apprende, sono 60 invece le persone poste in isolamento sanitario volontario. Secondo Ciavarella, «si tratta di un provvedimento necessario perché si tratta di persone che, in qualche modo, sono venute in contatto con i positivi. Comunque - ha aggiunto - è tutto sotto controllo. Tra i positivi non si registra alcuna complicanza medica. Voglio rassicurare tutti non c'è alcuna emergenza poiché, lo ripeto, tutto è sotto controllo. Diversi tamponi con esito negativo - ha continuato il sindaco - sono già stati effettuati su chi è venuto a contatto, ma la riflessione, su questo nuovo focolaio per quanto ristretto e oramai isolato, e che il coronavirus c'è ancora, non deve passare l’idea che il pericolo è passato». Per questo motivo, il sindaco di San Nicandro Garganico ha invitato residenti e turisti al «rispetto delle misure necessarie del distanziamento sociale, l’uso della mascherina e l’igiene delle mani».