Regionali, sindaco di Lucera si dimette per candidarsi

LUCERA - Il sindaco di Lucera Antonio Tutolo si è dimesso dalla carica di primo cittadino per candidarsi alle elezioni regionali di settembre, quando correrà in una delle liste civiche a sostegno di Michele Emiliano, il governatore ricandidato. Le dimissioni di Tutolo consentono il rinnovo del Consiglio comunale di Lucera già a settembre, accanto al voto per le stesse elezioni regionali.