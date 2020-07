Foggia, ladri in azione nella notte: tentano di sradicare casseforti a «Ultra Gas»

FOGGIA - Furto fallito all’azienda «Ultra Gas» che si trova in via San Severo alla periferia di Foggia. Persone al momento rimaste sconosciute hanno tentato di sradicare dalla parete due casseforti posizionate negli uffici amministrativi. A quanto si apprende la scorsa notte una banda (tutti i componenti erano incappucciati), ha praticato un foto nella recinzione posteriore dell’ingresso della ditta. Una volta dentro si sono diretti negli uffici ed hanno tentato di portar via le due casseforti. Non essendoci riusciti sono stati costretti a fuggire via a mani vuote. Sul posto è intervenuta la polizia che ha acquisito i filmati delle telecamere al fine di identificare gli autori.

Dalla fine del lockdown a Foggia è già il quinto furto che si verifica ai danni di aziende e capannoni industriali.