Per sfuggire al controllo dei cc ingoia la droga: 2 arresti nel Foggiano

FOGGIA - Sorpreso a spacciare, tenta di ingoiare 8 grammi di cocaina nel tentativo di farla franca ma finisce in manette insieme ad un altro pusher: è successo a Capojale, località marina dell’Isola di Varano, dove i carabinieri di Vico del Gargano hanno arrestato in flagranza due spacciatori, un 38enne e un 36enne di San Nicandro Garganico, sorpresi in possesso di cocaina e denaro contante frutto della cessione dello stupefacente.

I carabinieri dopo aver fermato l'auto, hanno notato che un passeggero, un 38enne, tentava di ingoiare un involucro contenente otto grammi di cocaina. Lo spacciatore è poi risultato in possesso di oltre duecento euro provento di spaccio.

L’immediata perquisizione della macchina, condotta dal complice 36enne, ha permesso di recuperare, nascosti sotto i sedili, ulteriori quattro grammi di cocaina e su di lui, la somma di euro quattrocento frutto della vendita della sostanza. L’ispezione delle abitazioni degli arrestati, di cui uno con precedenti di polizia specifici, ha consentito di recuperare la documentazione utilizzata quale promemoria nella cessione dello stupefacenti ed i riferimenti dei clienti assuntori.



Immediato il sequestro della sostanza e l’arresto in flagranza di reato dei due spacciatori, per detenzione e cessione di stupefacenti in concorso. L’autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento, disponendo per i due gli arresti domiciliari.