Foggia, quasi quattro anni di carcere per due degli evasi di marzo

FOGGIA - Pene complessive per 3 anni e 11 mesi di reclusione. È la sentenza del processo di primo grado con rito abbreviato che ha condannato Francesco Scirpoli e Angelo Bonsanto per evasione dal carcere di Foggia.

Scirpoli è stato condannato a 1 anno, 9 mesi e 10 giorni, mentre Bonsanto a 2 anni e 2 mesi. Il pm chiedeva 3 anni per entrambi. Escluse le aggravanti riguardanti l’effrazione e le violenze a pubblico ufficiale.

Fuggirono la mattina del 9 marzo scorso insieme ad altri 70 detenuti, nel corso di una violenta protesta. Vennero catturati il 14 aprile dagli agenti della Squadra mobile in un casolare che si trova all’interno di una cava di Apricena, nel Foggiano.

Dei 72 detenuti evasi oggi manca all’appello solo Cristoforo Aghilar, 36 anni, che era finito in cella per l’omicidio, nell’ottobre scorso, della madre dell’ex fidanzata.