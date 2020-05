Controlli anti-movida e stop a sagre e feste nel Foggiano: le richieste del prefetto

FOGGIA - Dal prossimo fine settimana saranno rafforzati i controlli nelle zone della movida a Foggia e in provincia. È quanto disposto dal Prefetto Raffaele Grassi al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, convocato dopo i numerosi assembramenti registrati lo scorso week end, quando centinaia di giovani hanno affollato i luoghi della vita notturna.

Il prefetto ha invitato i sindaci «al più rigoroso rispetto delle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni e, in particolare, atteso anche l’approssimarsi della stagione estiva, all’adozione di ogni provvedimento necessario ad impedire lo svolgimento di sagre, feste, spettacoli pirotecnici ed ogni altra iniziativa che non consente il rispetto delle distanze di sicurezza e che, pertanto, possa sfociare in assembramenti».

Infine il prefetto ha chiesto ai sindaci di disporre la temporanea chiusura di aree aperte al pubblico in cui non sia possibile assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.