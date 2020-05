Fase 2 a Foggia, movida affollata: troppi assembramenti

FOGGIA - Il Covid non ferma la movida foggiana. Ieri sera centinaia e centinaia di persone si sono riversate nei luoghi della vita notturna per godersi il primo vero sabato della fase 2. Affollato di giovani, ma anche di tante famiglia, il centralissimo corso Vittorio Emanuele. Presi d’assalto i tavolini dei ristoranti e dei bar. Molti i ragazzi che si sono intrattenuti davanti a birrerie, wine bar, soprattutto nel centro storico di Foggia, dove si concentra il maggior numero di locali notturni. Pericolosi assembramenti in piazza Mercato, zona di ritrovo di migliaia di giovani, gran parte dei quali senza mascherine.

I titolari dei locali invitano i clienti a mantenete le distanze di sicurezza. «Noi cerchiamo di dare il massimo, ma non è semplice» - racconta il proprietario di un ristorante che si trova in centro. La speranza per tutti è che i contagi continuino a scendere così da poter riaprire serenamente i propri locali.