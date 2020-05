Peschici, locale offre a medici e infermieri foggiani i «tirnesi»: così l'aperitivo è gratis

FOGGIA - Un ristorante di Peschici per ringraziare i medici e i sanitari locali ha deciso di stampare una serie di «tirnesi», soldi nel dialetto locale, da usare come buoni per una serie di aperitivi gratuiti. L'iniziativa nasce per rilanciare l'economia nel Foggiano.

Un piccolo gesto di riconoscimento per chi in questo periodo di emergenza sanitaria è sempre stato in prima linea contro il Coronavirus.

Il locale provvederà a consegnare i finti soldi al dirigente del dipartimento Emergenza-Urgenza della provincia di Foggia con un’emissione a tiratura limitata per tutto il personale sanitario del “118”.

«I disegni sulla banconota sono di Teo Palatella, artista di Vieste, mentre il vino che sarà offerto - spiegano i ristoratori in un post su Facebook - assieme a stuzzichini e manicaretti sono prodotti provenienti dal nostro territorio. Al progetto partecipa come media partner la rivista enogastronomica “LIKE” e l’agenzia di comunicazione CDP Service».