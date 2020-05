Vieste turismo «Salviamo il salvabile»

VIESTE - Di fronte alla gravi incertezze per una stagione turistica dalle mille incognite, non si può certo rimanere con le mani in mano ed attendere eventi nuovi. E’ estremamente necessario, per tentare di salvare il salvabile, affidarsi a nuove idee e iniziative atte a richiamare la maggior parte di potenziali ospiti. Ed è ciò che si è proposto di fare il Comune di Vieste, capitale del turismo pugliese, con una iniziativa di rilancio del più importante settore economico cittadino.

«Siamo in un momento di emergenza senza precedenti» ha detto Rossella Falcone, vice sindaco ed assessore al turismo: «l’intero comparto, vitale per Vieste e per la sua sopravvivenza economica, rischia di essere danneggiato irrimediabilmente. Dobbiamo provare a cogliere le opportunità di ripartenza, anche in una fase così complessa. Riteniamo che sia il momento adatto per ricorrere ad una strategia di promozione turistica mirata su un elemento distintivo del territorio viestano: gli ampi spazi e soprattutto la loro agevole godibilità. Si pensi solo ai chilometri di spiaggia, facilmente accessibili, tra cui gli ampi tratti liberi, le innumerevoli calette, la meravigliosa foresta con i suoi percorsi e le vaste aree ricreative. Noi viestani spesso li reputiamo scontati, ma in un momento complesso come questo, nel quale la ”sicura godibilità” della vacanza diverrà un elemento determinante, promuovere questi aspetti può risultare, innegabilmente, una carta vincente.»

«Sono aspetti» ha poi aggiunto l’assessore comunale al turismo «di cui beneficiano tutti i nostri ospiti, a prescindere da dove pernottino (hotel, bed and breakfast residence, casa vacanze, villaggio, singolo appartamento privato)». Da qui è nata l’idea di avviare una campagna promozionale di rilancio turistico. «Per avviare questa strategia promozionale» ha poi rimarcato l’assessore Falcone «è necessario il sostegno di tutti. In un momento in cui le risorse, pubbliche e private, sono risicate, risulterà cruciale lavorare tutti nella medesima direzione. Abbiamo mosso i primi passi e con la collaborazione di una società di marketing abbiamo ideato il logo ”Vieste. Tutto lo spazio di cui hai bisogno”. Il mio invito è quello di farlo veicolarlo ovunque, apponendolo sulle homepage dei siti delle attività economiche, sui siti di attività turistiche, pagine Facebook, Instagram, TikTok, su foto e video di singoli post pubblicati sui social, utilizzando l’hashtag #ViesteXXL. L’obiettivo è “viralizzare” il messaggio e penso che solo insieme si possa riuscire. Siamo tutti potenziali promotori di un messaggio nell’interesse della comunità. Dobbiamo sentirci tutti coinvolti» l’invito del vice sindaco viesteno: «occorre sprigionare la nostra fantasia: invito tutti a postare immagini, video di panorami ed altro del nostro meraviglioso territorio, apponendoci il logo che abbiamo creato ed usando l’hashtag indicato. Penso all’entusiasmo dei ragazzi delle nostre scuole che potrebbero dare un contributo determinante. È necessaria una piena sinergia fra attori economici privati, pubblici e singoli cittadini. In un momento così critico come quello che stiamo vivendo, siamo tutti sotto lo stesso cielo ed è necessario lavorare fermamente uniti, tutti, nella medesima direzione. Vieste deve rialzarsi».

La cittadina garganica è l’unica località pugliese inserita nel «G20» delle spiagge italiane; con oltre due milioni di presenze è la capitale indiscussa del turismo pugliese, contando ben 400 mila presenze in più delle tre principali località del Salento messe insieme, ovvero Gal