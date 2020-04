Foggia, sos dalle scuole paritarie: «Ad un passo dalla fine». Senza il contributo sarà tracollo

FOGGIA - Dopo la nota al Sindaco Franco Landella e all’Assessore Claudia Lioia dei Consiglieri Comunali De Martino, Soragnese e Iacovangelo con l’indicazione delle coperture finanziarie derivanti da economie, quindi senza eccessivi ulteriori oneri per il Comune, è possibile concretizzare una iniziativa a favore delle 1650 famiglie foggiane che frequentano gli Asili nidi convenzionati e le Scuole dell’infanzia paritarie non profit della nostra città.

L’Assessore Lioia aveva già espresso un impegno in tal senso con un comunicato del 22/03/2020 di dare “un sostegno economico anche per le famiglie che frequentano gli istituti paritari in collaborazione con il servizio finanziario, si intendono individuare risorse economiche da destinare alle scuole dell’infanzia paritarie, a fronte della sottoscrizione di protocolli di intesa con le predette scuole, per la restituzione delle rette pagate dalle famiglie, in parte o, come speriamo, integralmente”

“Ora che sono state individuate le risorse serve fare presto e la FISM Foggia è disponibile ad un immediato confronto con il Sindaco e l’Assessore per la definizione dei provvedimenti amministrativi e per la sottoscrizione dei protocolli d’intesa. È opportuno che tutto si concluda nella prossima settimana, la situazione finanziaria delle Scuole è al limite», dichiara il Presidente della FISM Fabio Daniele.

Sono 48 le Scuole dell’infanzia paritarie non profit appartenenti al Sistema Scolastico Pubblico Nazionale e convenzionate con il Comune di Foggia operanti nella nostra città, che accolgono 1.465 bambini, il 40% dell’intera offerta scolastica prescolare cittadina. È evidente, dunque, l’importanza dell’apporto di tali Scuole al Sistema Scolastico cittadino e più in generale alla tenuta del tessuto sociale, dato il numero delle famiglie che scelgono di avvalersi dei servizi pubblici paritari. Il funzionamento delle Scuole dell’infanzia paritarie è condizionato al versamento delle rette scolastiche da parte delle famiglie che, in questo periodo, oltre a non poter usufruire del servizio scolastico, in molti casi si sono trovate esse stesse a dover affrontare situazioni di sofferenza economica conseguenti a perdita dell’occupazione o chiusura di attività commerciali o altro ancora.

“Ci siamo trovati di fronte a una situazione incredibile - continua Daniele -, scegliere tra chiudere il servizio scolastico per sempre o continuare a chiedere la retta di frequenza alle famiglie, anche se in gravi difficoltà economiche. L’attenzione dimostrata dal Consigliere De Martino, da sempre attento alle vicende del sistema paritario e di tutto il sistema educativo cittadino, e poi dall’Assessore Lioia, con la proposta di poter intraprendere un percorso condiviso al fine di esentare anche le nostre famiglie dal pagamento della retta, ci ha molto sollevato. Il concretizzarsi in brevissimo tempo dell’iniziativa metterebbe in sicurezza l’offerta dei servizi 0/6 della nostra città, al fine di consentire una immediata ripresa a regime delle attività con la conseguente salvaguardia di centinaia di posti di lavoro, e un aiuto concreto alle famiglie che si vedranno sgravate di un onere finanziario in un periodo di grave emergenza economica.”