San Severo, minaccia la madre sul posto di lavoro per avere soldi per la droga: arrestato

La polizia di San Severo (Fg) è intervenuta per porre fine al tormento di una donna del posto, vittima dei maltrattamenti del figlio tossicodipendente, che dopo gli accertamenti è stato arrestato anche per estorsione. La donna l'aveva denunciato lo scorso 18 aprile, ed era stata costretta a rifugiarsi dalla sorella. Il figlio, in preda alla rabbia, era andato a cercarla sul posto di lavoro, prendendo a calci il portone d'ingresso e l'auto del datore di lavoro. Inoltre il giovane, nella stessa giornata, era stato anche nell'abitazione del padre e dell'attuale moglie, e aveva aggredito quest'ultima con prepotenza. In serata, mentre la madre stava lavorando in casa di un'anziano, si era arrampicato sul condotto esterno del gas, era riuscito a entrare nell'abitazione rompendo un vetro e le aveva puntato un oggetto appuntito alla gola minacciandola di morte se non gli avesse dato i soldi che le chiedeva. Il giovane era fuggito ma è stato catturato poco dopo.