Coronavirus, dal 12 maggio riprendono le udienze al tribunale di Foggia

FOGGIA - Riprenderanno dal prossimo 12 maggio le udienze penali e quelle dinanzi alle sezioni civili, alla sezione lavoro e ai giudici di pace del Tribunale di Foggia. È quanto comunicano il presidente del Tribunale dauno Antonio Civita e il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati Gianluca Ursitti che hanno firmato il protocollo per la celebrazione delle udienze dopo la sospensione a causa della pandemia prevista fino al prossimo 11 maggio. «Il regolamento, primo nella Regione Puglia e fra i primi in Italia, consentirà la graduale ripresa delle udienze nel rispetto delle precauzioni imposte dall’emergenza sanitaria - informano da Palazzo di Giustizia. «Previe direttive dell’ultima ora - dichiara all’ANSA Gianluca Ursitti - la data fissata per la ripresa delle attività è quella del 12 maggio. Il Governo,infatti, dopo il periodo di interruzione - specifica il presidente dell’ordine degli avvocati di Foggia - demanda ai presidenti degli uffici il potere di sospendere le udienze fino al 30 giugno in relazione al contenimento della pandemia».