Serracapriola, violano Dpcm per andare a consegnare droga a domicilio: coppia arrestata

I carabinieri di San Severo (Fg) nelle ultime ore sono stati impegnati a monitorare senza sosta le strade della zona per verificare il rispetto delle norme di contenimento. A Serracapriola (Fg) tuttavia sono stati arrestati due conviventi insospettabili per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'auto a bordo della quale viaggiavano è stata notata dai militari di pattuglia: alla vista del posto di blocco hanno svoltato subito cercando di dileguarsi. I due hanno cercato di eludere i controlli, ma i carabinieri si sono insospettiti e hanno perquisito il veicolo, trovando all'interno mezzo chilo di marijuana e 15 grammi di cocaina. Nell'abitazione dei due c'era anche il materiale per il taglio e il confezionamento dello stupefacente. Tutto è stato sequestrato: i due stavano consegnando la droga a domicilio. Entrambi si trovano ai domiciliari.