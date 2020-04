Foggia, per Pasqua e Pasquetta controlli con i droni per evitare assembramenti

«Sono vietati gli spostamenti verso le seconde case e le gite fuori porta. Il comune di Foggia, previa intesa con l’Enac, utilizzerà droni per controllare situazioni sensibili in determinate aree città per i conseguenti interventi e per evitare assembramenti al fine della tutela della salute pubblica». È quanto comunica, in vista delle imminenti festività pasquali, il prefetto di Foggia Raffaele Grassi che annuncia l’intensificarsi dei controlli su strade, autostrade e nelle stazioni ferroviarie. Inoltre dal 13 marzo a sono state controllare 40637 persone, delle quali 3192 sanzionate per inosservanza alle misure anticontagio. Controllati anche 3194 esercizi commerciali, 889 dei quali sanzionati, mentre è stata disposta la chiusura provvisoria di un negozio. Infine è' stata sospesa l’attività aziendale per 5 imprese.