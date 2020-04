Da Lucera a San Severo violano Dpcm per andare a comprare la droga: 3 arresti

I carabinieri di San Severo (Fg) lo scorso fine settimana hanno controllato un'auto nel centro della città, con a bordo due ragazzi e una ragazza. Il mezzo si comportava in modo strano, facendo continuamente brevi soste e ripartenze. I tre ragazzi erano di Lucera (Fg), non avevano l'autocertificazione, e le motivazioni con cui si erano giustificati erano discordanti fra loro. Uno dei militari ha notato uno di loro che stava cercando di nascondere una borsa sotto i sedili: controllandola i carabinieri hanno trovato mezzo chilo di hashish e 50 grammi di cocaina, oltre a 600 euro in contanti. I giovani sono stati arrestati, si trovano ai domiciliari.