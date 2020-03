Bovino, 34 pazienti e operatori positivi al Coronavirus in Rsa

In una Rsa - residenza sociosanitaria assistenziale - a Bovino 29 pazienti e 5 operatori sanitari sono risultati positivi al Covid 19. Lo rende noto Vincenzo Nunno, sindaco del piccolo comune foggiano.

A quanto si è appreso, nella struttura 'il Girasole' è ospitata una quarantina di anziani. Domani verranno sottoposti a test i pazienti che ancora non lo hanno fatto.

«Siamo mortificati, non ci aspettavamo questa situazione - ha commentato il primo cittadino -. Il nostro pensiero ora è rivolto a questi pazienti nella speranza che possano guarire al più presto».

Dal comune di Bovino fanno sapere che i 29 pazienti sono stati posti in quarantena all’interno della stessa struttura sanitaria, mentre i cinque operatori sono stati posti in isolamento presso le rispettive abitazioni.