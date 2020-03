Coronavirus, muore 63enne di S. Marco in Lamis ricoverato in rianimazione ai Riuniti

FOGGIA - Un 63enne di San Marco in Lamis, nel Foggiano, risultato positivo al virus Covid 19, è deceduto in nottata nel reparto di rianimazione del Policlinico di Foggia dove era ricoverato alcuni giorni fa. È quanto conferma il sindaco del comune Garganico Michele Merla, che specifica che il paziente era affetto da patologie pregresse. «In questi giorni in cui è previsto il picco - racconta, poi, il primo cittadino - ho stabilito che tutte le attività commerciali restino chiuse nelle ore pomeridiane, ad eccezione delle quattro farmacie che svolgono regolare servizio».