Lucera, sindaco star del web cucina in diretta per intrattenere i cittadini

«Dobbiamo stare in casa e farlo in compagnia è sicuramente intelligente. A breve con i cicci cotti day». Sono divenute un appuntamento fisso per il popolo del web le ricette che il sindaco di Lucera, Antonio Tutolo, prepara in diretta live sul suo profilo Facebook. Lo fa, in tempo di quarantena, per tenere compagnia agli oltre 1500 utenti che seguono tutti i passaggi della preparazione. Grano lessato, noci, melograno e vincotto, la ricetta di ieri sera del primo cittadino divenuto a livello locale e non solo una star del web, tanto da essere citato in un post su instagram anche dalla modella internazionale Naomi Campbell che nei giorni scorsi portato ad esempio vari video di sindaci italiani per incitare gli americani a restare a casa.

«Facciamo conoscere qualcosa della cultura culinaria della nostra tradizione» - dice Tutolo nel corso della diretta - Psicologicamente è un ritorno alla vita anche se questo è un dolce tipico che si prepara durante il periodo della commemorazione dei morti». Ai fornelli Tutolo si era già cimentato sabato scorso con la preparazione dei taralli pugliesi.