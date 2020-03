Cerignola, «Io, lasciata senza aiuto dall’Italia»

CERIGNOLA - «Ho chiamato la Farnesina, il Consolato, l’Ambasciata: il telefono squillava a vuoto, mi sono sentita abbandonata nel mezzo dell’emergenza Coronavirus e sono stata sballottata da uno Stato ad un altro senza che nessuno mi desse informazioni. Mi hanno trattata come untore, pur non avendo nulla, e non sapevo come e con chi comunicare». A parlare è Maria Bellapianta, cerignolana di 33 anni, che vive a Tirana dove, insieme a Edlira Ciraku, gestisce un’azienda di import-export di prodotti cosmetici ed agroalimentari.

La sua storia si snoda tra Albania, Turchia, Grecia e Bulgaria. Quattro stati toccati in poche ore dopo i blocchi disposti da Istanbul per fronteggiare la diffusione del Coronavirus; contro di lei l’accusa di essere “untore”, racconta, solo a causa della sua nazionalità; la difficoltà di utilizzare anche solo un bagno pubblico o di trovare qualcuno disposto a vendere sigarette o un caffè, perché, ad esempio, una volta arrivata a Sofia il mantra è stato: «Italiana? Coronavirus: via». E quindi niente servizi, nemmeno a pagamento. Ma andiamo con ordine.

L’11 marzo Maria Bellapianta lascia in auto Tirana, capitale dell’Albania, in direzione Instanbul e Ankara, in Turchia, per questioni lavorative. Dopo aver sbrigato i primi appuntamenti decide, insieme alla socia Edlira, di spostarsi in Bulgaria, ma le vicende legate all’emergenza sanitaria fanno saltare diversi incontri e la inducono a fare marcia indietro in Turchia.

