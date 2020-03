San Severo, 16enne vuole uscire: madre chiama il sindaco

La mamma di un 16enne di San Severo ha telefonato al sindaco Francesco Miglio chiedendogli di parlare con l’adolescente che, non potendone più di stare a casa, voleva uscire a passeggiare nonostante i divieti imposti per contenere la diffusione del Coronavirus.

«Me lo ha passato al telefono e gli ho parlato - riferisce il sindaco su Facebook - e sembrava essersi tranquillizzato». Il primo cittadino, raccontando l’episodio su Fb, ha poi approfittato per rinnovare l’appello a tutti i ragazzi di San Severo: «Resistete, non uscite. Lo diciamo per voi, perché vi vogliamo bene, siete il futuro di questa città e non possiamo consentire a un virus di pregiudicare il nostro futuro».