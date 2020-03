Monte Sant'Angelo, scoppia incendio in una pizzeria: ustionata coppia di coniugi

FOGGIA - Due coniugi 30enni sono rimasti ustionati in un incendio divampato in serata in una pizzeria in piazza Duca D’Aosta a Monte Sant'Angelo. Secondo primi accertamenti l’incendio sarebbe partito dall’esplosione di una friggitrice. Le fiamme sono state domate. La coppia è stata trasportata all’ospedale di San Giovanni Rotondo e non sarebbe in gravi condizioni.