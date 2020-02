Manfredonia, prendevano reddito di cittadinanza ma avevano stipendi fino a 1800 euro: segnalati in 16

La Guardia di Finanza ha incastrato a Manfredonia (Fg) 16 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza. In alcuni casi si trattava di persone con attività lavorativa in nero che avevano stipendi fino a 1800 euro al mese. L’intervento dei finanzieri ha evitato che l’INPS di Manfredonia continuasse ad erogare la misura di sostegno per ulteriori 102mila euro circa.

I beneficiari sono stati segnalati sia alla Procura della Repubblica di Foggia, per aver utilizzato dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, sia all'Inps.