Cerignola, sequestrati 64mila litri di gasolio da contrabbando: 10 denunce

FOGGIA - Sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza 64mila litri di carburante di contrabbando, durante una serie di controlli compiuti nelle campagne di Cerignola, nel Foggiano. Dieci persone sono state denunciate a piede libero.

Durante il blitz, l’attenzione dei finanzieri si è concentrata su alcuni tir con targa dell’Est europeo che trasportavano un isolante edile detto 'disarmantè, sostanza simile al gasolio. Dopo gli accertamenti, è risultato che si trattava proprio di carburante, di contrabbando.

Nell’operazione sono stati sequestrati anche 7 automezzi e 65 contenitori in plastica utilizzati per il trasporto del gasolio.

Con la vendita di 64mila litri di carburante di contrabbando si sarebbero sottratte allo Stato accise per 40mila euro: evadendo l’imposta, ai rivenditori avrebbero potuto fruttare circa 80mila euro.